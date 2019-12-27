Шарапова объяснила отказ от выступления на Гавайях

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение отказаться от участия в выставочном турнире на Гавайях, который стартовал сегодня, 27 декабря.
«К сожалению, я вынуждена объявить, что снимаюсь с Hawaii Open. Я поняла, что мне нужно больше времени и подготовки перед первым турниром. Я бы очень хотела быть там и увидеть своих болельщиков, которые прибыли, чтобы посмотреть мою игру», — приводит слова Шараповой Star Advertiser.
Вместо неё в состав участниц вошла американка Алисса Тобита. На минувшей неделе Шарапова впервые с августа вышла на корт. В рамках выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби россиянка одержала победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 6:4, 7:5.
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