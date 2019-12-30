Матчи Шараповой с С. Уильямс вошли в список главных противостояний десятилетия

WTA на своём официальном сайте представила список главных противостояний в женском теннисе за прошедшие 10 лет. В частности, в перечень вошли матчи россиянки Марии Шараповой с китаянкой Ли На, американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп.

Главные противостояния десятилетия по версии WTA

1. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США). Личные встречи — 18-12.

2. Симона Халеп (Румыния) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 7-2.

3. Каролина Плишкова (Чехия) — Анжелика Кербер (Германия). Личные встречи — 5-7.

4. Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 20-2.

5. Петра Квитова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша). Личные встречи — 8-5.

6. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ли На (Китай). Личные встречи — 6-5.

7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария). Личные встречи — 0-3.

8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай). Личные встречи — 10-5.

9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина). Личные встречи — 5-5.

10. Серена Уильямс (США — Каролина Плишкова (Чехия). Личные встречи — 2-2.

Опубликован последний в 2019 году рейтинг WTA