Матчи Шараповой с С. Уильямс вошли в список главных противостояний десятилетия

WTA на своём официальном сайте представила список главных противостояний в женском теннисе за прошедшие 10 лет. В частности, в перечень вошли матчи россиянки Марии Шараповой с китаянкой Ли На, американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп.
Главные противостояния десятилетия по версии WTA
1. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США). Личные встречи — 18-12.
2. Симона Халеп (Румыния) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 7-2.
3. Каролина Плишкова (Чехия) — Анжелика Кербер (Германия). Личные встречи — 5-7.
4. Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 20-2.
5. Петра Квитова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша). Личные встречи — 8-5.
6. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ли На (Китай). Личные встречи — 6-5.
7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария). Личные встречи — 0-3.
8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай). Личные встречи — 10-5.
9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина). Личные встречи — 5-5.
10. Серена Уильямс (США — Каролина Плишкова (Чехия). Личные встречи — 2-2.
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