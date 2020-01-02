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Олимпийская чемпионка Веснина завела «инстаграм» для своей дочери

Олимпийская чемпионка Веснина завела «инстаграм» для своей дочери
Теннис / WTA 0

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что у её дочери Елизаветы появилась страница в «Инстаграме». В ноябре 2015 теннисистка вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова. 20 ноября 2018 года Елена родила дочь.

«Ну что, привет, 2020 год. И добро пожаловать на мою страничку», — говорится в первом посте.

Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции—2013, Открытый чемпионат США—2014, Уимблдон—2017) и одного мэйджора в миксте (Открытый чемпионат Австралии—2016).

Елена выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — в Хобарте и Истбурне в 2013 году, а также в Индиан-Уэллсе — в 2017-м.

Красота дня. Елена Веснина стала мамой
Победительница Олимпиады и трёх турниров «Большого шлема» в женском парном разряде Елена Веснина родила дочь.
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