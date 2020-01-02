Олимпийская чемпионка Веснина завела «инстаграм» для своей дочери

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что у её дочери Елизаветы появилась страница в «Инстаграме». В ноябре 2015 теннисистка вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова. 20 ноября 2018 года Елена родила дочь.
«Ну что, привет, 2020 год. И добро пожаловать на мою страничку», — говорится в первом посте.
Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции—2013, Открытый чемпионат США—2014, Уимблдон—2017) и одного мэйджора в миксте (Открытый чемпионат Австралии—2016).
Елена выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — в Хобарте и Истбурне в 2013 году, а также в Индиан-Уэллсе — в 2017-м.
- 2 января 2020
-
10:12
-
09:01
- 1 января 2020
-
18:42
- 31 декабря 2019
-
20:22
-
19:59
-
15:21
-
14:48
-
14:36
-
13:51
-
12:46
-
11:08
-
10:00
-
09:13
- 30 декабря 2019
-
23:37
-
22:40
-
19:28
-
18:57
-
18:02
-
17:52
-
16:28
-
15:51
-
13:03
-
12:16
-
12:03
-
11:39
-
10:09
-
09:16
-
09:05
-
08:18
-
08:15
-
00:51
- 29 декабря 2019
-
22:24
-
16:55
-
14:35
-
14:10