Сафин назвал сборную России командой мечты
Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился ожиданиями от нового командного турнира — ATP Cup, который стартует в Австралии завтра, 3 января. Сафин является капитаном сборной России в этих соревнованиях. За команду России сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов.
The West Australian сообщает, что Сафин на пресс-конференции представил сборную России как «дрим-тим» (команда мечты). Первым соперником россиян будет команда Италии.
«Нам нужно уверенно стартовать. Думаю, у нас достаточно сильная команда для этого. Надеюсь, мы справимся в самом начале, а дальше нам станет легче. Но в любом случае турнир будет непростым», — сказал Сафин.
ATP Cup завершится 12 января.
Медведев: не думаю, что Фоньини нравится играть со мной
Читайте также
- 2 января 2020
-
13:22
-
12:24
-
11:18
-
10:12
-
09:01
- 1 января 2020
-
18:42
- 31 декабря 2019
-
20:22
-
19:59
-
15:21
-
14:48
-
14:36
-
13:51
-
12:46
-
11:08
-
10:00
-
09:13
- 30 декабря 2019
-
23:37
-
22:40
-
19:28
-
18:57
-
18:02
-
17:52
-
16:28
-
15:51
-
13:03
-
12:16
-
12:03
-
11:39
-
10:09
-
09:16
-
09:05
-
08:18
-
08:15
-
00:51
- 29 декабря 2019
-
22:24
Партнерский контент