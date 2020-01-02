Сафин назвал сборную России командой мечты

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился ожиданиями от нового командного турнира — ATP Cup, который стартует в Австралии завтра, 3 января. Сафин является капитаном сборной России в этих соревнованиях. За команду России сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов.

The West Australian сообщает, что Сафин на пресс-конференции представил сборную России как «дрим-тим» (команда мечты). Первым соперником россиян будет команда Италии.

«Нам нужно уверенно стартовать. Думаю, у нас достаточно сильная команда для этого. Надеюсь, мы справимся в самом начале, а дальше нам станет легче. Но в любом случае турнир будет непростым», — сказал Сафин.

ATP Cup завершится 12 января.