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А. Зверев уступил де Минору, сборная Германии проиграла Австралии на старте ATP Cup

А. Зверев уступил де Минору, сборная Германии проиграла Австралии на старте ATP Cup
Теннис / ATP 0

На ATP Cup в группе F завершился ещё один матч между сборными Германии и Австралии. Хозяева турнира уступают со счётом 0-2, но парная встреча уже никак не повлияет на исход противостояния.

Сначала Ник Кирьос обыграл Ян-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:6 (7:4), а затем Алекс де Минор одержал волевую победу над Александром Зверевым — 4:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Ранее в группе F сборная Греции со счётом 0-3 проиграла команде Канады. Михаил Перволаракис потерпел поражение в поединке с Феликсом Оже-Альяссимом — 1:6, 3:6. Действующий победитель Итогового чемпионата ATP Стефанос Циципас уступил Денису Шаповалову — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). В парной встрече Перволаракис и Петрос Циципас проиграли Оже-Альяссиму и Шаповалову — 2:6, 3:6.

В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup. Группа F
03 января 2020, пятница. 12:25 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
ATP Cup. Группа F
03 января 2020, пятница. 10:50 МСК
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4  
6 		7 7  
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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