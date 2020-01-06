Кузнецова отказалась от участия в турнире в Окленде

Россиянка Светлана Кузнецова, занимающая 53-ю строчку в обновлённом рейтинге WTA, отказалась от турнира в Окленде из-за вирусной инфекции. Об этом сообщает WTA Insider.
По информации источника, Кузнецову заменит итальянка Камила Джорджи, занимающая 100-е место в рейтинге WTA.
Сетку женского турнира в Окленде можно посмотреть на «Чемпионате».
В заявочный список турнира входят американки Серена Уильямс, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, канадка Бьянка Андрееску, датчанка Каролина Возняцки, немка Юлия Гёргес, француженки Каролин Гарсия и Ализе Корне. Матчи основной сетки начнутся 6 января.
Обновлённый рейтинг WTA также можно посмотреть на «Чемпионате».
Призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс. В 2018 и 2019 годах победительницей этих соревнований стала Юлия Гёргес. В финале минувшего розыгрыша она обыграла Андрееску со счётом 2:6, 7:5, 6:1.
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