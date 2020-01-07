Шарапова рассчитывает, что организаторы Australian Open предоставят ей уайлд-кард
Российская теннисистка Мария Шарапова уклонилась от ответа на вопрос, планирует ли она играть в квалификации Australian Open, если не получит от организаторов уайлд-кард. Рейтинг спортсменки не позволяет ей напрямую попасть в основную сетку турнира «Большого шлема».
«Буду ли играть в квалификации, если не получу уайлд-кард? Думаю, что получу одно из приглашений. Говорил ли мне кто-нибудь уже об этом? Спросите директора турнира Крэйга Тайли. По-моему, он лучше знает», — приводит слова Шараповой WTA Insider в «Твиттере».
Мария получила приглашение от организаторов турнира в Брисбене, но в первом же раунде уступила одной из победительниц квалификации, американке Дженнифер Брэйди, со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).
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