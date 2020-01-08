Организаторы турнира в Санкт-Петербурге ожидают приезда Шараповой в феврале 2020 года

Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев заявил, что участие Марии Шараповой в турнире в 2020 году может стать приятным сюрпризом.

В прошлом году Шарапова пробилась во второй круг, но затем снялась с соревнований из-за травмы плеча. На текущий момент Мария занимает 147-е место в рейтинге WTA.

«В прошлом году наш турнир был отмечен как лучший в своей категории. Поэтому сейчас мы готовимся ещё усерднее и уверены, что предстоящий турнир будет еще лучше. Уже сейчас понятно, что будет очень сильный состав участников.

Участие Марии Шараповой? Мы находимся в процессе, надеемся, что сделаем приятный сюрприз для болельщиков", — цитирует Медведева ТАСС.

Турнир St. Petersburg Ladies Trophy состоится с 8 по 16 февраля.