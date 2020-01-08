Организаторы турнира в Санкт-Петербурге ожидают приезда Шараповой в феврале 2020 года
Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев заявил, что участие Марии Шараповой в турнире в 2020 году может стать приятным сюрпризом.
В прошлом году Шарапова пробилась во второй круг, но затем снялась с соревнований из-за травмы плеча. На текущий момент Мария занимает 147-е место в рейтинге WTA.
«В прошлом году наш турнир был отмечен как лучший в своей категории. Поэтому сейчас мы готовимся ещё усерднее и уверены, что предстоящий турнир будет еще лучше. Уже сейчас понятно, что будет очень сильный состав участников.
Участие Марии Шараповой? Мы находимся в процессе, надеемся, что сделаем приятный сюрприз для болельщиков", — цитирует Медведева ТАСС.
Турнир St. Petersburg Ladies Trophy состоится с 8 по 16 февраля.
Мария Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Читайте также
- 8 января 2020
-
10:08
-
09:55
-
09:51
-
09:42
-
09:32
-
09:16
-
09:10
-
08:55
-
08:23
-
08:14
-
01:01
- 7 января 2020
-
23:19
-
22:11
-
20:37
-
20:12
-
19:20
-
19:04
-
17:43
-
17:19
-
16:30
-
15:36
-
14:39
-
13:13
-
13:03
-
12:17
-
11:58
-
11:34
-
11:21
-
10:45
-
10:08
-
09:50
-
09:43
-
09:34
-
08:53
-
08:39
Партнерский контент