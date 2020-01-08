Мужчине, напавшему на Квитову, увеличили тюремный срок с 8 до 11 лет

Дело 33-летнего Радима Зондры, признанного виновным в нападении на двукратную чемпионку Уимблдонского турнира чешскую теннисистку Петру Квитову, было пересмотрено. Как сообщает Tennis.com, срок тюремного заключение преступника был увеличен с 8 лет до 11.



В декабре 2016 года, выдав себя за работника коммунальных служб, Зондра проник в дом Квитовой и напал на неё с ножом. Спортсменка получила повреждения сухожилий левой руки, травмы всех пяти пальцев и двух нервов.



В марте 2019 года Радим был признан виновным и осуждён на 8 лет. Он подал апелляцию на решение суда, однако это же сделало и обвинение, посчитав восьмилетний срок слишком мягким приговором.



Напомним, на мартовском заседании регионального суда Брно Зондра отказался признать вину и заявил: «Было бы самоубийством нападать на госпожу Квитову в её квартире. Я не такой дурак, чтобы думать, будто у неё дома много денег. Куда логичнее предположить, что они в банке».

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