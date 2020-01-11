Рублёв впервые поднимется в топ-20. В последний раз три россиянина там были в 2005 году

Победа на соревнованиях в Дохе (Катар) позволит российскому теннисисту Андрею Рублёву впервые в карьере попасть в двадцатку лучших теннисистов мира — уже в ближайший понедельник, 13 января уроженец Москвы расположится на 19-й строчке рейтинга АТР.



«Конечно, ещё есть над чем работать, но и попаданию в топ-20 я очень рад. Думаю, у меня ещё есть много возможностей для совершенствования. Хочу выйти на максимальный уровень, а там уже будет видно», — цитирует Рублёва официальный сайт АТР.



Стоит отметить, что в последний раз в топ-20 три представителя России находилось 15 лет назад — в марте 2005 года. Тогда Марат Сафин являлся четвёртой ракеткой мира, Николай Давыденко — 15-й, а Михаил Южный — 19-й.



В ближайший понедельник Даниил Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге, а Карен Хачанов на 16-е. Рублёв пока является 22-й ракеткой мира.

Рублёв выиграл турнир в Дохе