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Рублёв впервые поднимется в топ-20. В последний раз три россиянина там были в 2005 году

Рублёв впервые поднимется в топ-20. В последний раз три россиянина там были в 2005 году
Теннис / ATP 0

Победа на соревнованиях в Дохе (Катар) позволит российскому теннисисту Андрею Рублёву впервые в карьере попасть в двадцатку лучших теннисистов мира — уже в ближайший понедельник, 13 января уроженец Москвы расположится на 19-й строчке рейтинга АТР.

«Конечно, ещё есть над чем работать, но и попаданию в топ-20 я очень рад. Думаю, у меня ещё есть много возможностей для совершенствования. Хочу выйти на максимальный уровень, а там уже будет видно», — цитирует Рублёва официальный сайт АТР.

Стоит отметить, что в последний раз в топ-20 три представителя России находилось 15 лет назад — в марте 2005 года. Тогда Марат Сафин являлся четвёртой ракеткой мира, Николай Давыденко — 15-й, а Михаил Южный — 19-й.

В ближайший понедельник Даниил Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге, а Карен Хачанов на 16-е. Рублёв пока является 22-й ракеткой мира.

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