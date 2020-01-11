Рублёв впервые поднимется в топ-20. В последний раз три россиянина там были в 2005 году

Победа на соревнованиях в Дохе (Катар) позволит российскому теннисисту Андрею Рублёву впервые в карьере попасть в двадцатку лучших теннисистов мира — уже в ближайший понедельник, 13 января уроженец Москвы расположится на 19-й строчке рейтинга АТР.
«Конечно, ещё есть над чем работать, но и попаданию в топ-20 я очень рад. Думаю, у меня ещё есть много возможностей для совершенствования. Хочу выйти на максимальный уровень, а там уже будет видно», — цитирует Рублёва официальный сайт АТР.
Стоит отметить, что в последний раз в топ-20 три представителя России находилось 15 лет назад — в марте 2005 года. Тогда Марат Сафин являлся четвёртой ракеткой мира, Николай Давыденко — 15-й, а Михаил Южный — 19-й.
В ближайший понедельник Даниил Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге, а Карен Хачанов на 16-е. Рублёв пока является 22-й ракеткой мира.
- 11 января 2020
-
21:00
-
20:37
-
19:52
-
15:35
-
14:36
-
13:31
-
13:05
-
12:40
-
11:52
-
11:16
-
10:16
-
09:26
-
09:19
-
08:51
-
08:26
-
05:17
- 10 января 2020
-
23:51
-
23:00
-
20:41
-
19:11
-
17:13
-
17:09
-
15:10
-
14:14
-
14:06
-
13:13
-
12:44
-
12:26
-
12:15
-
11:54
-
11:41
-
11:29
-
11:06
-
11:06
-
10:22