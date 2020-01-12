Касаткина сыграет в основной сетке турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия). В финале квалификации она за 1 час обыграла представительницу Канады Габриэлу Дабровски со счётом 6:2, 6:2.
Ещё две россиянки не смогли преодолеть квалификационный барьер. Виталия Дьяченко уступила в двух партиях представительнице Казахстана Юлии Путинцевой — 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 17 минут. А 18-летняя Анастасия Потапова в трёх сетах проиграла выступающей за Австралию Арине Родионовой — 2:6, 6:1, 2:6. Поединок длился 2 часа 1 минуту.
В основной сетке турнира в Аделаиде также сыграет Анастасия Павлюченкова. Её соперница по первому кругу уже известна. Россиянка встретится с представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Матч пройдет 13 января.
Читайте также
- 12 января 2020
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
05:08
-
00:45
- 11 января 2020
-
22:54
-
21:00
-
20:37
-
19:52
-
15:35
-
14:36
-
13:31
-
13:05
-
12:40
-
11:52
-
11:16
-
10:16
-
09:26
-
09:19
-
08:51
-
08:26
-
05:17
- 10 января 2020
-
23:51
-
23:00
-
20:41
-
19:11
-
17:13
-
17:09
-
15:10
-
14:14
-
14:06
-
13:13
-
12:44
-
12:26
-
12:15
Партнерский контент