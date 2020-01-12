Касаткина сыграет в основной сетке турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в основную сетку турнира в Аделаиде (Австралия). В финале квалификации она за 1 час обыграла представительницу Канады Габриэлу Дабровски со счётом 6:2, 6:2.



Ещё две россиянки не смогли преодолеть квалификационный барьер. Виталия Дьяченко уступила в двух партиях представительнице Казахстана Юлии Путинцевой — 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 17 минут. А 18-летняя Анастасия Потапова в трёх сетах проиграла выступающей за Австралию Арине Родионовой — 2:6, 6:1, 2:6. Поединок длился 2 часа 1 минуту.

В основной сетке турнира в Аделаиде также сыграет Анастасия Павлюченкова. Её соперница по первому кругу уже известна. Россиянка встретится с представительницей Эстонии Анетт Контавейт. Матч пройдет 13 января.