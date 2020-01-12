С. Уильямс и Возняцки проиграли в парном финале соревнований в Окленде

Американка Серена Уильямс и датчанка Каролина Возняцки не сумели выиграть парный трофей на турнире в Окленде (Новая Зеландия). В финальном матче они проиграли дуэту из США Тейлор Таунсенд/Эйша Мохаммад — 4:6, 4:6.



Встреча продлилась 1 час 13 минут. Серена и Каролина не выполнили подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали лишь один брейк-пойнт из восьми имевшихся. Их соперницы четырежды подали навылет, избежали двойных ошибок и оформили три брейка.



Напомним, 38-летняя Уильямс выиграла одиночный турнир в Окленде — таким образом ей не удалось оформить золотой дубль на новозеландских соревнованиях.



Для Возняцки этот турнир стал предпоследним в карьере. Ранее стало известно, что датчанка завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии.

38-летняя Серена Уильямс выиграла первый трофей за три года