С. Уильямс и Возняцки проиграли в парном финале соревнований в Окленде

Американка Серена Уильямс и датчанка Каролина Возняцки не сумели выиграть парный трофей на турнире в Окленде (Новая Зеландия). В финальном матче они проиграли дуэту из США Тейлор Таунсенд/Эйша Мохаммад — 4:6, 4:6.
Встреча продлилась 1 час 13 минут. Серена и Каролина не выполнили подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали лишь один брейк-пойнт из восьми имевшихся. Их соперницы четырежды подали навылет, избежали двойных ошибок и оформили три брейка.
Напомним, 38-летняя Уильямс выиграла одиночный турнир в Окленде — таким образом ей не удалось оформить золотой дубль на новозеландских соревнованиях.
Для Возняцки этот турнир стал предпоследним в карьере. Ранее стало известно, что датчанка завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии.
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