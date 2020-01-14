Первая ракетка мира Барти рассказала, как ей удалось одолеть Павлюченкову

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала победу в матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге турнира в Аделаиде со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

«Я горжусь собой. Я всегда стараюсь бороться вне зависимости от счёта. В прошлом году у меня были хорошие показатели в матчах, в которых я проигрывала первый сет. Сегодня не исключение. Я чувствовала, что делала правильные вещи на корте. Мне просто нужно было сражаться и ждать возможности, а потом использовать их. Я рада, что смогла изменить ход встречи.

Анастасия может забрать у тебя контроль над игрой. Она очень агрессивна с первого удара. У неё одни из самых чистых ударов в туре", — приводит слова Барти официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал Эшли поспорит с победительницей матча Арина Родионова (Австралия) – Маркета Вондроушова (Чехия).