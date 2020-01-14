«Я не могла дышать». Словенская теннисистка упала на корт в квалификации AO. Фото

Словенская теннисистка Далила Якупович была вынуждена сняться в ходе матча со швейцаркой Стефани Фёгель в квалификации Открытого чемпионата Австралии из-за проблем с дыханием, вызванных сильным запахом дыма. В Австралии продолжают бушевать лесные пожары.
Якупович выиграла первый сет 6:4, а во втором при счёте 5:6 упала на колени, кашляла и не могла подняться без посторонней помощи.
«Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но сейчас я просто не могла дышать и упала на корт. Это нездоровая ситуация. Я была удивлена, думала, что мы не будем играть. Но выбора у нас не оказалось», — цитирует Якупович Sporting News.
Ранее матч россиянки Марии Шараповой и немки Лауры Зигемунд на выставочном турнире в Куйонге не был доигран из-за дыма.
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