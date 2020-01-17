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Рублёв за 3 часа одолел Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Аделаиде

Рублёв за 3 часа одолел Оже-Альяссима и вышел в финал турнира в Аделаиде
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Аделаиде (Австралия) под третьим номером, вышел в финал, одолев представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа.

Третья ракетка России 10 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 19 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк. Во втором сете россиянин не сумел реализовать 2 матчбола. В третьей партии Андрей отыгрался со счёта 0:3.

В финале соревнований Рублёв сыграет с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом, пробившимся в основную сетку через квалификацию. На минувшей неделе Андрей завоевал титул на турнире в Дохе (Катар).

Турнир в Аделаиде завершится завтра, 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 610 тыс.

Аделаида (м). 1/2 финала
17 января 2020, пятница. 13:10 МСК
Андрей Рублёв
18
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 7 6
6 5 		7 9 4
         
Феликс Оже-Альяссим
22
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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