Рублёв: не ожидал, что дойду до финала на двух турнирах подряд

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Аделаиде (Австралия) под третьим номером, прокомментировал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4.

В финале Рублёв сыграет с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом, пробившимся в основную сетку через квалификацию. На минувшей неделе Андрей завоевал титул на турнире в Дохе (Катар).



«Нереальный матч. Думаю, болельщикам понравилось, а ведь именно ради этого мы и играем в теннис. Надеюсь, у меня будет как можно больше таких матчей, как этот.

Не ожидал, что дойду до финала на двух турнирах подряд. Не думал, что так хорошо начну сезон, посмотрим, что будет дальше. Самое главное — продолжать двигаться вперёд, работать и совершенствоваться.

Знаю, что Харрис — жёсткий игрок. Он выиграл здесь столько отличных матчей. Он мой ровесник. Раньше мы играли по юниорам, так что будет интересно. Предстоит ещё одна битва двух молодых игроков, посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.