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Текстовая онлайн-трансляция финала Харрис — Рублёв на турнире в Аделаиде

Текстовая онлайн-трансляция финала Харрис — Рублёв на турнире в Аделаиде
Теннис / ATP 0

Сегодня, 18 января, пройдёт финал турнира в Аделаиде (Австралия), в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджом Харрисом. Начало матча запланировано на 10:30 мск.

Ранее соперники не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финального матча Харрис — Рублёв в Аделаиде.

На минувшей неделе Рублёв завоевал титул на турнире в Дохе (Катар). В финальном матче он обыграл француза Корентена Муте.

Напомним, 20 января стартует основная сетка первого в 2020 году турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии. Рублёв на старте соревнований встретится с хозяином кортов Кристофером О'Коннеллом. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.

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