Рублёв — о втором выигранном турнире подряд: ощущения невероятные

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире в Аделаиде (Австралия). В финале соревнований он обыграл представителя Южной Африки Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:3, 6:0.
Рублёв стал первым с 2004 года теннисистом, кто выиграл два турнира ATP за две недели.
«Не думал про эту статистику, но ощущения невероятные. Я действительно очень счастлив. Надеюсь, буду продолжать работать и добиваться ещё большего прогресса», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
20 января стартует основная сетка первого в 2020 году турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии. Рублёв на старте соревнований встретится с хозяином кортов Кристофером О'Коннеллом. Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович.
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