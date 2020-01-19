«Мельбурн, я скучал». Рублёв прибыл на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв, который ещё вчера, 18 января, стал чемпионом соревнований в Аделаиде (Австралия), прибыл в Мельбурн, где в ближайшие две недели пройдёт Открытый чемпионат Австралии.



«Доброе утро, Мельбурн! Я скучал», — так уроженец Москвы подписал фото, опубликованное в своём «твиттере».

Ранее стали известны результаты жеребьёвки основной сетки престижных соревнований. Рублёв на старте турнира встретится с хозяином кортов Кристофером О'Коннеллом. Напомним, Андрей стал первым теннисистом с 2004 года, которому удалось стартовать в сезоне с двух трофеев подряд.



Действующим победителем Australian Open является серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл испанца Рафаэля Надаля — 6:3, 6:2, 6:3. Открытый чемпионат Австралии — 2020 пройдёт в период с 20 января по 2 февраля.

Рублёв штампует титулы. Россиянин победил на двух континентах за две недели Андрей выиграл 12 официальных матчей подряд, взяв 2 титула. Похоже, на Australian Open он готов повторить свой лучший результат на «Шлемах».