Александрова обыграла Тайхман и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова преодолела барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче турнира россиянка одержала победу над представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. За это время Александрова совершила 3 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов.

На счету швейцарки 2 эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем матче Александрова сыграет с победителем пары Кайя Канепи (Эстония) – Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее ещё одна российская теннисистка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Сайсай и завершила участие в турнире.

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.