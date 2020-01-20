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Александрова обыграла Тайхман и вышла во второй круг Australian Open

Александрова обыграла Тайхман и вышла во второй круг Australian Open
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова преодолела барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии. В стартовом матче турнира россиянка одержала победу над представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. За это время Александрова совершила 3 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов.

На счету швейцарки 2 эйса, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем матче Александрова сыграет с победителем пары Кайя Канепи (Эстония) – Барбора Крейчикова (Чехия).

Ранее ещё одна российская теннисистка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Сайсай и завершила участие в турнире.

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 2
         
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
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