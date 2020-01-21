Шарапова: не знаю, сыграю ли на Australian Open в следующем году

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения в матче с хорваткой Донной Векич в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 4:6 призналась, что не знает, выступит ли в Мельбурне в 2021 году.

«Я не знаю, не знаю. Мне сложно сказать, что случится через 12 месяцев», — приводит слова Шараповой AFP.

Мария также не стала рассказывать о турнирах, в которых примет участие в ближайшее время.

«Если честно, я бы дала ответ, но просто не знаю. Пока что я ещё не думала о своём расписании», — сказала россиянка.

Мария выступила на Australian Open, получив уайлд-кард от организаторов. За выход в третий круг Векич поспорит с победительницей поединка Ализе Корне (Франция) — Моника Никулеску (Румыния, Q).

Шарапова прокомментировала поражение в первом круге Australian Open