Надаль отреагировал на выход во второй круг Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, прокомментировал выход во второй круг. На старте соревнований он обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:3, 6:0.

«Это позитивный старт турнира для меня. В первом круге ты всегда хочешь победить, а в трёх сетах — это даже лучше. Этот корт придаёт мне много позитивной энергии.

Дельен упорно сражался в первых пяти геймах, у него были шансы выиграть их. Он боец и прекрасный парень", — приводит слова Надаля AFP.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года первая ракетка мира поспорит с победителем поединка Федерико Дельбонис (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия).