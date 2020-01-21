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Надаль отреагировал на выход во второй круг Australian Open

Надаль отреагировал на выход во второй круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, прокомментировал выход во второй круг. На старте соревнований он обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:3, 6:0.

«Это позитивный старт турнира для меня. В первом круге ты всегда хочешь победить, а в трёх сетах — это даже лучше. Этот корт придаёт мне много позитивной энергии.

Дельен упорно сражался в первых пяти геймах, у него были шансы выиграть их. Он боец и прекрасный парень", — приводит слова Надаля AFP.

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года первая ракетка мира поспорит с победителем поединка Федерико Дельбонис (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия).

Надаль проиграл пять геймов в первом круге Australian Open
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