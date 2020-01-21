Видеообзор первой победы Медведева на Australian Open 2020

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел во второй круг, обыграв американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.

Видеообзор поединка доступен на «Чемпионате».

За выход в третий круг стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Медведев поспорит с победителем поединка Доминик Кёпфер (Германия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания, Q).

Australian Open завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Медведев в прошлогоднем розыгрыше дошёл до четвёртого круга, где проиграл будущему победителю со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.