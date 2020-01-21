Селиваненко: Шараповой сейчас главное — лечить всё, что её беспокоит

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на поражение Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Пятикратная победительница ТБШ уступила хорватке Донне Векич со счётом 3:6, 4:6.
«Игра у неё явно не получилась. К сожалению, Маша никак не может выйти на свой уровень. У неё постоянно возникают какие-нибудь повреждения, она не может выйти из этого состояния травмированности. Когда у тебя проблемы с плечом и ты не можешь исполнять свою подачу, которая у Шараповой всегда была одной из сильных сторон, то тебе тяжело играть с молодыми игроками, настраивающимися на тебя по-особенному.
Думаю, Маше сейчас главное — лечить всё, что её беспокоит. Постоянно что-то ей не даёт играть в полную силу, поэтому так и происходит», — приводит слова Селиваненко Sport24.
- 21 января 2020
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