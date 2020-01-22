Осака извинилась перед спонсором за выброшенную ракетку
Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала инцидент, произошедший в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии с китаянкой Чжэн Сайсай. После проигрыша гейма на своей подаче действующая чемпионка выбросила ракетку.
«Моя ракетка волшебным образом вылетела из моей руки. Я не смогла её контролировать. Извини, Yonex (производитель ракеток. — Прим. „Чемпионата“)». Думаю, так я постаралась справиться с расстроенными чувствами. Это было слишком по-детски. Я хочу провести хоть один матч, в котором не станут выбрасывать ракетку или бить по ней. Это всё, чего я хочу", — приводит слова Осаки Reuters.
Наоми одержала победу со счётом 6:2, 6:4. Её следующей соперницей будет 15-летняя американка Кори Гауфф.
Барти, Осака и 15-летняя Гауфф вышли в 3-й круг AO, Соболенко и Ястремская выбыли
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