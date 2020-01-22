Серена Уильямс прокомментировала выход в третий круг Australian Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, прокомментировала выход в третий круг. Во втором раунде она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 6:2, 6:3.

«Это был хороший матч для меня. Тамара — отличный боец, она не позволила мне выиграть легко. Во втором сете на её подаче счёт дважды был 0:40, и я немного расстроилась, что не смогла использовать шансы. Я допускала много ошибок подряд, поэтому мне пришлось бороться о своими внутренними проблемами.

Я знала, что должна играть лучше. Я не могла допускать столько невынужденных ошибок. Понимала, что нужно прибавить, иначе это был бы долгий вечер для меня. Я знаю, что у меня прекрасный форхенд и бэкхенд. Нужно было лишь больше полагаться на них», — цитирует Уильямс Ubitennis.

Следующей соперницей Серены будет китаянка Ван Цян.