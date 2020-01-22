Россиянка Блинкова рассказала о настрое на матч с Дияс на Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова рассказала, как ожидала свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии, и оценила следующую соперницу — Зарину Дияс из Казахстана. На старте соревнований россиянка обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 7:5, 6:4.

«Ждать матча было не очень тяжело, потому что мы не были здесь весь день. Мы приехали после обеда, размялись и спокойно отдыхали и ждали матча. Здесь много места, где можно отдохнуть, поэтому это не было в тягость.

Мы с Дияс играли совсем недавно в Шэньчжэне. Я проиграла в большой борьбе в трёх сетах. Надеюсь на реванш и хорошую игру от себя.

Опыт выступления на турнирах «Большого шлема» в прошлом году научил, что надо всегда бороться за каждый мяч и не важно, с кем ты играешь и на каком корте. Я играла с первой ракеткой мира на самом крупном стадионе и проиграла в трёх сетах, в борьбе. То есть меня опыт научил тому, что выиграть можно у каждого, если верить и бороться», — сказала Блинкова в эфире Eurosport.

Видео доступно на «Чемпионате».