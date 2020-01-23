У Медведева пошла кровь из носа в ходе матча на Australian Open-2020
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга россиянин обыграл представителя Испании Педро Мартинеса-Портеро со счётом 7:5, 6:1, 6:3.
Во втором сете россиянин взял медицинский тайм-аут, поскольку у него пошла кровь из носа. Медики несколько минут оказывали помощь Медведеву, после чего он вернулся на корт и довёл игру до победы.
В следующем круге Даниил Медведев сыграет с победителем пары Хауме Мунар (Испания) – Алексей Попырин (Австралия).
Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 43 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл испанца Рафаэля Надаля.
Медведев вышел в третий круг Australian Open-2020
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