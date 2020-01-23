«Мне всё равно. Я приехал играть в теннис». Надаль отреагировал на пародию от Кирьоса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал тот факт, что австралиец Ник Кирьос пародировал его традиционные ритуалы перед выполнением подачи.



Случай произошёл в матче Кирьоса и Жиля Симона на Australian Open. Интересно, что спустя несколько розыгрышей после пародии в исполнении австралийца, манеру подготовки к подаче Надаля повторил и Симон.



«Мне действительно всё равно. Я приехал играть в теннис. Если это было смешно — хорошо. Вот и всё», — цитирует Надаля Tennis World USA.



Надаль и Кирьос могут встретиться в матче четвёртого раунда соревнований. Для этого им осталось одержать по одной победе: первый номер рейтинга АТР сыграет с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой, а Кирьос встретится с россиянином Кареном Хачановым.

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