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Попырин рассказал об ожиданиях от матча с Медведевым на Australian Open

Попырин рассказал об ожиданиях от матча с Медведевым на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Австралийский теннисист Алексей Попырин поделился ожиданиями от матча третьего тура Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под четвёртым номером. Игра состоится завтра, 25 января.

«Думаю, я получил опыт в прошлом году. Выход в третий круг уже не вызывает потрясения у меня. Терять мне будет нечего. Медведев — один из лучших теннисистов мира. Это будет прекрасное испытание для меня. С нетерпением жду его.

Пожалуй, он один из самых горячих соперников сейчас. Я встречался с ним на Уимблдоне в прошлом году. У меня были шансы. Я выиграл первый сет, вёл с брейком в третьем. Думаю, сейчас я сильнее, чем на Уимблдоне. Я много поработал в межсезонье. Надеюсь, в субботу у меня вновь будут шансы, как на Уимблдоне, и я смогу их реализовать", — цитирует Попырина официальный сайт тура.

Australian Open завершится 2 февраля.

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