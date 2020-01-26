Раонич – перед матчем с Джоковичем на AO: чувствую себя чертовски хорошо

Канадский теннисист Милош Раонич, который вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и сыграет с сербом Новаком Джоковичем, отметил, что находится в хорошей форме, чтобы навязать борьбу второй ракетке мира.

«Должен сказать, что чувствую себя чертовски хорошо. Мне не на что жаловаться, я доволен тем, как идут дела. Рад, что у меня есть шанс сыграть на Australian Open через два дня. Пока этот турнир складывается весьма захватывающе для меня. Надеюсь, впереди ещё много интересного. Я свеж в физическом и психологическом плане в начале года. У меня было много времени для тренировок в межсезонье, это очень помогает сейчас», — приводит слова Раонича официальный сайт ATP.

Раонич в матче четвёртого круга Australian Open был сильнее хорвата Марина Чилича – 6:4, 6:3, 7:5. Канадец в ходе встречи выполнил 35 эйсов.



«У меня был на эту игру, и многие вещи действительно получались хорошо. Думаю, в матче с Джоковичем нужно будет выполнить более 35 подач навылет», — добавил Милош.