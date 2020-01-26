Федерер: много играл в теннис, но никогда против Тенниса
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер сыронизировал относительно имени своего соперника по четвертьфиналу Australian Open. Федерер впервые сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.
“С таким именем он точно не стал бы играть в бейсбол. На самом деле это нереально. С нетерпением жду возможности сыграть против него. Никогда не играл против Тенниса. Я много играл в теннис в своей жизни, но никогда против Тенниса», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.
В матче четвёртого круга Федерер обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Сандгрен в 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини – 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.
Федерер вышел в 1/4 финала Australian Open, отдав один сет Фучовичу
Читайте также
- 26 января 2020
-
19:56
-
16:50
-
15:49
-
13:51
-
13:41
-
13:18
-
13:00
-
12:48
-
11:07
-
10:02
-
09:23
-
09:07
-
06:50
- 25 января 2020
-
23:53
-
21:41
-
21:07
-
20:33
-
19:02
-
16:59
-
16:35
-
15:37
-
14:31
-
14:08
-
13:20
-
12:42
-
12:40
-
12:29
-
11:22
-
11:09
-
10:55
-
10:33
-
10:32
-
10:22
-
09:57
-
09:18
Партнерский контент