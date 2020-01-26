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Федерер: много играл в теннис, но никогда против Тенниса

Федерер: много играл в теннис, но никогда против Тенниса
Теннис / Australian Open 2020 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер сыронизировал относительно имени своего соперника по четвертьфиналу Australian Open. Федерер впервые сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

“С таким именем он точно не стал бы играть в бейсбол. На самом деле это нереально. С нетерпением жду возможности сыграть против него. Никогда не играл против Тенниса. Я много играл в теннис в своей жизни, но никогда против Тенниса», — приводит слова Федерера пресс-служба АТР.

В матче четвёртого круга Федерер обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. Сандгрен в 1/8 финала обыграл итальянца Фабио Фоньини – 7:6 (7:5), 7:5, 6:7 (2:7), 6:4.

Федерер вышел в 1/4 финала Australian Open, отдав один сет Фучовичу
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