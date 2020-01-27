Навратилова: Маргарет Корт не понимает, как много людей обидела

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова отреагировала на решение Федерации тенниса Австралии сегодня, 27 января, отметить достижения 24-кратной чемпионки мэйджоров Маргарет Корт.

Корт также известна тем, что является ярой противницей однополых браков. После легализации однополых браков в Австралии Маргарет заявила, что не будут праздновать День матери и День отца.

«Думаю, это неправильно, потому что Маргарет Корт даже не понимает, как много людей она обидела своей риторикой. Корт может верить во всё, что хочет, но она на самом деле обижает людей. И это ненормально», — приводит слова Навратиловой FOX Sports Australia.

Australian Open завершится 2 февраля.