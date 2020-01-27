Корретха: Мугуруса в 2020 году вернётся в топ-10 рейтинга WTA

Эксперт телеканалов Eurosport, бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии между россиянкой Анастасией Павлюченковой и испанкой Гарбинье Мугурусой.

«Гарбинье было трудно на старте турнира из-за лихорадки. Она неплохо выступала в начале года, хорошо играла в Хобарте, но затем ей пришлось сняться. На Australian Open она знала, что не чувствует себя на сто процентов, но отлично справилась с ситуацией. Для меня показательным был её матч с Элиной Свитолиной — очень жёстким соперником. Но Мугуруса выиграла встречу довольно легко. Матч с Бертенс также проходил под её диктовку.

У испанки отличная статистика в играх с Павлюченковой — четыре победы при одном поражении. Но не стоит забывать, что Анастасия работает с бывшим тренером Гарбинье. Возможно, это добавит сложностей Мугурусе. Она будет думать, что её слишком хорошо знают. Но в итоге всё будет зависеть от игроков на корте. Тренер может здорово подготовить, но эти задачи нужно воплотить.

В Испании с радостью восприняли новость, что Гарбинье и Кончита Мартинес будут работать вместе. Все были взволнованы и счастливы. Реакция в социальных сетях была очень позитивной. Все просили Мугурусу пригласить Кончиту. Думаю, это очень успешное партнёрство.

В этом году Гарбинье вернётся в топ-10. Думаю, что у неё будет возможность выиграть турнир «Большого шлема», — сказал Корретха в эксклюзивном интервью «Чемпионату».