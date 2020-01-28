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Джокович вышел на матч с инициалами Коби Брайанта на груди

Джокович вышел на матч с инициалами Коби Брайанта на груди
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович почтил память погибшего Коби Брайанта, выйдя на матч против канадца Милоша Раонича в кофте с инициалами «K.B.» и номерами 8 и 24 на груди. Ранее Джокович отреагировал на известие о гибели баскетболиста, посвятив ему пост в своём аккаунте в «инстаграм».

Джокович — о гибели Брайанта: у меня нет слов

Брайант провёл всю карьеру в «Лос-Анжделес Лейкерс», где выступал под номерами 8 и 24. В клубе они были выведены из обращения в 2017 году, через год после того, как баскетболист завершил профессиональную карьеру.

Легендарный спортсмен Коби Брайнт погиб в авиакатастрофе утром 26 января в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту частного вертолёта находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант и ещё 7 человек.

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