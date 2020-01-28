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Джокович: Коби всегда был рядом

Джокович: Коби всегда был рядом
Теннис / Australian Open 2020 0

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта перед матчем с канадцем Милошем Раоничем в рамках четвертьфинала Australian Open 2020.

«Он был одним из величайших спортсменов нашего времени, он вдохновлял меня и множество людей по всему миру. Мне посчастливилось быть знакомым с ним лично на протяжении десяти лет. Когда мне нужен был совет или поддержка, он всегда был рядом. Он был моим наставником, моим другом, и очень тяжело слышать о том, что произошло с ним и его дочерью», – передаёт слова Джоковича AFP.

Джокович вышел на матч с инициалами Коби Брайанта на груди

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе утром 26 января. Вместе с баскетболистом на борту упавшего частного вертолёта находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант и ещё 7 человек.

Видеообзор победы Джоковича в четвертьфинале Australian Open
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