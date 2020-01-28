Гауфф следом за Сереной Уильямс вошла в сборную США на матч Кубка Федерации с Латвией
Пресс-служба Теннисной ассоциации США объявила, что Кори Гауфф войдёт в состав американской команды на отборочный матч Кубка Федерации с Латвией, сообщает агентство Reuters.
Ранее стало известно, в противостоянии со сборной Латвии примет участие 24-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс. Матчи пройдут 7-8 февраля в Эверетте, штат Вашингтон. В заявку сборной США также войдут Софья Кенин, Элисон Риске и Бетани Маттек-Сэндс.
Напомним, 15-летняя Гауфф в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6 проиграла соотечественнице Кенин, которая впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
Серена сыграет за сборную США впервые с 2018 года.
Серена Уильямс сыграет за США в 1/8 финала Кубка Федерации
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