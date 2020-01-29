Павлюченкова — о поражении в четвертьфинале AO: нужно как можно быстрее это забыть

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 5:7, 3:6.
«Ничего нет заколдованного в этой стадии. Просто был очередной матч, который сегодня не удалось пройти. Я старалась не думать, что это четвертьфинал, матч за выход в полуфинал. Я просто вышла играть новый матч с Гарбинье Мугурусой. Хотела просто победить и сделать всё возможное для этого.
К сожалению, не получилось. Двойные ошибки? Это сыграло свою роль. При счёте 4:3 я вела с брейком и сделала три двойные. Самое обидное, что не было никакого волнения. Эти двойные пришли оттого, что уже усталость ощущалась и где-то я хотела рискнуть, потому что она очень агрессивно принимала. Мне хотелось немножко поддавить её. Где-то не получилось, и потом та же история при 6:5. Психологически уже руки опускались, но тем не менее во втором сете я всё равно играла. Всё бывает, это всего лишь первый сет. Но там уже не сложилось.
Сам матч мы с тренером Сэмом ещё не разбирали, но, конечно, он недоволен. Никакой похвалы там точно не было. Но мы ещё поговорим. Я играла на корте и сама сейчас разбираюсь. Конечно, недовольна результатом и какими-то моментами. Нужно постараться как можно быстрее это забыть, взять как можно больше позитивного с этого турнира и двигаться дальше", — сказала Павлюченкова в интервью Eurosport.
В полуфинале Мугуруса сыграет с румынкой Симоной Халеп.
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