Кенин впервые в карьере войдёт в топ-10 рейтинга WTA

21-летняя американская теннисистка Софья Кенин, обыгравшая в полуфинале Открытого чемпионата Австралии хозяйку кортов, первую ракетку мира Эшли Барти со счётом 7:6 (8:6), 7:5, в новом рейтинге WTA от 3 февраля впервые в карьере поднимется в топ-10. В текущем рейтинге она занимает девятую строчку.

Перед стартом Australian Open уроженка Москвы располагалась на 15-й позиции. Софья впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». В поединке за титул она сразится с победительницей противостояния Симона Халеп (Румыния) — Гарбинье Мугуруса (Испания).

Барти сохранит лидерство в рейтинге по итогам турнира. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 1 февраля. В 2019 году чемпионкой турнира в Мельбурне стала японка Наоми Осака.