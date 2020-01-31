Кирьос: мы с Теннисом любим Новака
Австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз оказался в центре внимания в связи с его негативным отношением к сербу Новаку Джоковичу, сообщает FOX Sports Australia. Уроженец Канберры в своём «инстаграме» разместил фото, на котором он запечатлён в группе людей, включая американца Тенниса Сандгрена.
Изначально Кирьос подписал фото так: «Мы с Теннисом любим Новака». Но позднее австралиец поменял подпись на «хроники Тенниса и Кигса».
В мае 2019 года Ник дал интервью, в котором нелицеприятно отозвался о Новаке: «Я чувствую, что у Джоковича болезненная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований может стошнить».
«Кирьос опустился ещё ниже». Ника раскритиковали за поведение на игре с участием Джоковича
Надаль: Кирьос может быть одним из лучших теннисистов мира
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