Девять теннисисток поднимутся на рекордные места в рейтинге после АО. Среди них — Блинкова

Сразу девять теннисисток обновят свои рекордные результаты в рейтинге WTA по итогам Открытого чемпионата Австралии — 2020.
В частности, уже в ближайший понедельник, 3 февраля, чемпионка турнира Софья Кенин станет седьмой ракеткой мира. Установит личный рекорд и представительница России Анна Блинкова, пробившаяся на Australian Open во второй круг, — 21-летняя москвичка станет 55-м номером рейтинга.
Другие теннисистки, которые обновят рекорды в рейтинге WTA:
Белинда Бенчич (Швейцария) — 5
Мария Саккари (Греция) — 21
Елена Рыбакина (Казахстан) — 25
Онс Жабер (Тунис) — 46
Кори Гауфф (США) — 52
Фиона Ферро (Франция) — 59
Нина Стоянович (Сербия) — 82.
Напомним, сегодня состоялся финальный матч женской одиночной сетки турнира — Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.
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