Девять теннисисток поднимутся на рекордные места в рейтинге после АО. Среди них — Блинкова

Сразу девять теннисисток обновят свои рекордные результаты в рейтинге WTA по итогам Открытого чемпионата Австралии — 2020.



В частности, уже в ближайший понедельник, 3 февраля, чемпионка турнира Софья Кенин станет седьмой ракеткой мира. Установит личный рекорд и представительница России Анна Блинкова, пробившаяся на Australian Open во второй круг, — 21-летняя москвичка станет 55-м номером рейтинга.



Другие теннисистки, которые обновят рекорды в рейтинге WTA:



Белинда Бенчич (Швейцария) — 5

Мария Саккари (Греция) — 21

Елена Рыбакина (Казахстан) — 25

Онс Жабер (Тунис) — 46

Кори Гауфф (США) — 52

Фиона Ферро (Франция) — 59

Нина Стоянович (Сербия) — 82.

Напомним, сегодня состоялся финальный матч женской одиночной сетки турнира — Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.