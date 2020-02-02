Кенин: надеюсь стать первой ракеткой мира в 2020 году
Американская теннисистка победительница Открытого чемпионата Австралии — 2020 Софья Кенин заявила о желании возглавить мировой рейтинг WTA в этом сезоне.
«Не знаю, как выйдет, но надеюсь, что у меня получится стать первой ракеткой мира уже в 2020 году. Это моя мечта, то, к чему стремлюсь и чего всеми силами стараюсь достичь.
Сейчас в моей жизни многое изменится, появится внимание и так далее. Так что пока я просто отдохну, чтобы эмоции устаканились», — цитирует 21-летнюю американку The Age.
В решающем матче Australian Open 2020 Софья обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании — 4:6, 6:2, 6:2, Благодаря такому успеху уже в понедельник, 3 февраля, Софья Кенин станет седьмой ракеткой мира.
Кенин в роскошном платье устроила фотосессию с кубком Australian Open
Дебютный трофей Кенин на турнирах «Большого шлема» — в видеообзоре финала Australian Open
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