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Кенин: надеюсь стать первой ракеткой мира в 2020 году

Кенин: надеюсь стать первой ракеткой мира в 2020 году
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка победительница Открытого чемпионата Австралии — 2020 Софья Кенин заявила о желании возглавить мировой рейтинг WTA в этом сезоне.

«Не знаю, как выйдет, но надеюсь, что у меня получится стать первой ракеткой мира уже в 2020 году. Это моя мечта, то, к чему стремлюсь и чего всеми силами стараюсь достичь.

Сейчас в моей жизни многое изменится, появится внимание и так далее. Так что пока я просто отдохну, чтобы эмоции устаканились», — цитирует 21-летнюю американку The Age.

В решающем матче Australian Open 2020 Софья обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании — 4:6, 6:2, 6:2, Благодаря такому успеху уже в понедельник, 3 февраля, Софья Кенин станет седьмой ракеткой мира.

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