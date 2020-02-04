Соболенко: в дебютном матче на Кубке Федерации у меня дрожали коленки
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила, как в 2017 году дебютировала на Кубке Федерации.
«Тогда я впервые играла на большом стадионе с топ-соперницами. Перед выходом на корт мои коленки дрожали. Я так нервничала, что ничего не могла с собой сделать. Но как только я начала играть, получила максимум удовольствия.
На этот раз мы встретимся с Нидерландами на грунте. Покрытие немного удивляет. Для них это преимущество, ведь в Беларуси мы играли на харде», — приводит слова Соболенко пресс-служба турнира.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Соболенко, посеянная под 11-м номером, в матче первого круга проиграла представительнице Испании Карле Суарес-Наварро со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (6:8).
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