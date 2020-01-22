Соболенко — человеку, оскорбившему её семью: заявление в полицию, считай, я уже написала

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, на двух тай-брейках проигравшая в первом круге Открытого чемпионата Австралии представительнице Испании Карле Суарес-Наварро, сообщила, что намерена обратиться в полицию в связи с оскорблениями со стороны одного из пользователей в «Инстаграме».

Спортсменка разместила скриншот с сообщениями этого человека. В частности, он назвал Арину «позором Беларуси», а также оскорбил её мать и умершего отца.

«Малыш, который неудачник. Во-первых, заявление в полицию, считай, я уже написала. Ты переступил грань, написав это о моей семье, тем более в такой момент моей жизни. Найти тебя было не так уж и трудно… Как вы умеете поднять мне настроение, спасибо», — написала Соболенко.

Барти, Осака и 15-летняя Гауфф вышли в 3-й круг AO, Соболенко и Ястремская выбыли