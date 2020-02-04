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Кузнецова сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Кузнецова сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова готова принять участие в турнире в Санкт-Петербурге. Об этом информирует пресс-служба соревнований.

Уроженка Санкт-Петербурга выступит на домашнем турнире впервые после трёхлетней паузы. В 2017 году на St. Petersburg Ladies Trophy ей удалось дойти до четвертьфинала.

Турнир в Санкт-Петербурге будет проходить с 10 по 16 февраля 2020 года. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс.

Напомним, на Открытом чемпионате Австралии Кузнецова не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 3:6, 1:6.

Ранее стало известно, что турнир в Санкт-Петербурге пропустит Анастасия Павлюченкова.

Павлюченкова пропустит матч Кубка Федерации и не выступит в Санкт-Петербурге
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