Объявлены кандидаты на звание лучшей теннисистки января
Победительница Открытого чемпионата Австралии американка Софья Кенин, финалистка этого турнира испанка Гарбинье Мугуруса, австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова претендуют на звание лучшей теннисистки по итогам января, сообщает официальный сайт тура.
В финале Australian Open 2020 Кенин победила Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Барти в январе выиграла турнир в Аделаиде, а Плишкова завоевала титул в Брисбене. Эшли в финале оказалась сильнее украинки Даяны Ястремской — 6:2, 7:5. Плишкова в поединке за титул одолела американку Мэдисон Кис со счётом 6:4, 4:6, 7:5.
В рейтинге WTA Барти занимает первую строчку, Плишкова — третью, Кенин — седьмую, а Мугуруса — 16-ю.
Голосование завершится 8 февраля.
Чемпионка Australian Open Кенин стала седьмой ракеткой мира
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