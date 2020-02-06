Объявлены кандидаты на звание лучшей теннисистки января

Победительница Открытого чемпионата Австралии американка Софья Кенин, финалистка этого турнира испанка Гарбинье Мугуруса, австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова претендуют на звание лучшей теннисистки по итогам января, сообщает официальный сайт тура.

В финале Australian Open 2020 Кенин победила Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 6:2. Барти в январе выиграла турнир в Аделаиде, а Плишкова завоевала титул в Брисбене. Эшли в финале оказалась сильнее украинки Даяны Ястремской — 6:2, 7:5. Плишкова в поединке за титул одолела американку Мэдисон Кис со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

В рейтинге WTA Барти занимает первую строчку, Плишкова — третью, Кенин — седьмую, а Мугуруса — 16-ю.

Голосование завершится 8 февраля.