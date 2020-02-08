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Уроженка Москвы Кенин рассказала, что для неё значит «американская мечта»

Уроженка Москвы Кенин рассказала, что для неё значит «американская мечта»
Теннис / WTA 0

Победительница Открытого чемпионата Австралии американка Софья Кенин рассказала, что для неё значит «американская мечта».

«Что подразумеваю под «американской мечтой»? Вот это — победа на турнире «Большого шлема». Это то, чего я всегда хотела. Чтобы моё имя было на этом трофее рядом с великими чемпионами. Теперь оно там навсегда. Это невероятно. Вся работа, которую я проделала, приносит результат. Меня не воспринимали всерьёз. Но я показала, как они все ошибались. Это невероятно. Сделала это для себя и семьи. Разделить этот успех с ними — главное.

Визит в ювелирный магазин Cartier в качестве поощрения? Появлюсь там со словами: «Открывайте дверь и выгоняйте всех, я пришла», — приводит слова Кенин сайт WTA.

Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира «Большого шлема» Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.

Кенин — уроженка Москвы. Ещё в детстве она вместе с родителями переехала в США, где и начала профессиональную карьеру. Сегодняшний успех позволит Софье в ближайший понедельник стать седьмой ракеткой мира.

Титул в Мельбурне только четвёртый в карьере американки и первый на турнирах «Большого шлема».

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