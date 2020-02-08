Уроженка Москвы Кенин рассказала, что для неё значит «американская мечта»

Победительница Открытого чемпионата Австралии американка Софья Кенин рассказала, что для неё значит «американская мечта».
«Что подразумеваю под «американской мечтой»? Вот это — победа на турнире «Большого шлема». Это то, чего я всегда хотела. Чтобы моё имя было на этом трофее рядом с великими чемпионами. Теперь оно там навсегда. Это невероятно. Вся работа, которую я проделала, приносит результат. Меня не воспринимали всерьёз. Но я показала, как они все ошибались. Это невероятно. Сделала это для себя и семьи. Разделить этот успех с ними — главное.
Визит в ювелирный магазин Cartier в качестве поощрения? Появлюсь там со словами: «Открывайте дверь и выгоняйте всех, я пришла», — приводит слова Кенин сайт WTA.
Напомним, в решающем матче первого в сезоне турнира «Большого шлема» Кенин обыграла двукратную чемпионку мэйджоров из Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.
Кенин — уроженка Москвы. Ещё в детстве она вместе с родителями переехала в США, где и начала профессиональную карьеру. Сегодняшний успех позволит Софье в ближайший понедельник стать седьмой ракеткой мира.
Титул в Мельбурне только четвёртый в карьере американки и первый на турнирах «Большого шлема».
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