Беларусь вышла в финальную стадию Кубка Федерации, в пяти матчах обыграв Нидерланды

Сборная Беларуси пробилась в финальную стадию Кубка Федерации, по сумме пяти матчей обыграв команду Нидерландов. В решающей, парной игре Арина Соболенко и Александра Саснович переиграли Кики Бертенс и Деми Шуурс — 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).
В одиночным матчах Бертенс обыграла и Соболенко и Саснович, однако соотечественница Кики Аранча Рус уступила оба своих матча.
Таким образом, сборная Беларуси присоединилась к десяти другим командам, которые с 14 по 19 апреля сыграют в финальной стадии Кубка Федерации. Ранее на турнир уже пробились команды Франции, Австралии, Чехии, Венгрии, Бельгии, Германии, Швейцарии, Испании и России.
Другие сборные-участницы определятся в матчах Словакия — Великобритания (на данный момент счёт в противостоянии 2:1 в пользу словачек) и США — Латвия (2:0).
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