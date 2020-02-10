Лидер парного рейтинга ATP Фара оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Лидер парного рейтинга АТР колумбиец Роберт Фара, который ранее был отстранён за нарушение антидопинговых правил, избежал дисквалификации. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).
Ранее стало известно, что в пробе спортсмена было найдено запрещённое вещество — болденон. В январе 33-летнего теннисиста отстранили от участия в соревнованиях.
Сообщается, что ITF приняла во внимание объяснения Фары о том, как болденон попал в организм. Было установлено, что это произошло по халатности, из-за чего дисквалификацию отменили.
Фара и его соотечественник Хуан-Себастьян Кабаль являются лидерами парного рейтинга АТР. На протяжении карьеры теннисист выиграл 16 турниров в парном разряде, включая Уимблдон и US Open.
У лидера парного рейтинга ATP Фары обнаружена положительная допинг-проба
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