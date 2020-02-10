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Лидер парного рейтинга ATP Фара оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил

Лидер парного рейтинга ATP Фара оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Теннис / ATP 0

Лидер парного рейтинга АТР колумбиец Роберт Фара, который ранее был отстранён за нарушение антидопинговых правил, избежал дисквалификации. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее стало известно, что в пробе спортсмена было найдено запрещённое вещество — болденон. В январе 33-летнего теннисиста отстранили от участия в соревнованиях.

Сообщается, что ITF приняла во внимание объяснения Фары о том, как болденон попал в организм. Было установлено, что это произошло по халатности, из-за чего дисквалификацию отменили.

Фара и его соотечественник Хуан-Себастьян Кабаль являются лидерами парного рейтинга АТР. На протяжении карьеры теннисист выиграл 16 турниров в парном разряде, включая Уимблдон и US Open.

У лидера парного рейтинга ATP Фары обнаружена положительная допинг-проба
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