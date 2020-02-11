Саккари рассказала, как ей удалось переломить ход матча с Дьяченко на турнире в Петербурге
Представительница Греции Мария Саккари прокомментировала волевую победу над россиянкой Виталией Дьяченко на старте турнира в Санкт-Петербурге. Она за 2 часа 40 минут обыграла соперницу со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).
«Я старалась сражаться и возвращать мяч на ту сторону сетки. Мой тренер на корте сказал, что я должна перестать быть слишком суровой по отношению к себе и что нужно увеличить интенсивность этого поединка», – цитирует Саккари официальный сайт турнира.
За выход в четвертьфинал турнира Саккари поборется с победительницей матча Ализе Корне (Франция, Q) — Елена Остапенко (Латвия).
Турнир в Санкт-Петербурге завершится 16 февраля 2020 года. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс.
Дьяченко выигрывала у Саккари в 3-м сете 5:2, но уступила на старте турнира в Петербурге
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